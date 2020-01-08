"Киевстар", lifecell предоставили льготы на связь с Ираном в связи с крушением самолета МАУ

Операторы мобильной связи компании "Киевстар" и lifecell предоставили льготы на связь с Ираном для своих абонентов, говорится в сообщении компании.

"С 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети "Киевстар" на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок", - сообщил мобильный оператор.

В связи с трагическими событиями на территории Исламской республики Иран "Киевстар" выразил соболезнования семьям погибших пассажиров рейса №PS752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

lifecell в свою очередь также выразил соболезнования пострадавшим от катастрофы иобеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране, начислив им бесплатно 20 минут голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украину.

В "Vodafone Украина" сообщили, что готовы по факту откорректировать счета в случае необходимости.

"Мы всегда помогаем нашим гражданам и абонентам в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В данном случае мы вряд ли чем-то сможем помочь гражданам другой страны. Но если будет хоть какой-то трафик, по факту готовы будем откорректировать счета", - сообщили в пресс-службе оператора.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook обнародовало списки пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране самолета авиакомпании МАУ.

В списке погибших при крушении самолета МАУ под Тегераном – 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

Пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.