Госспецсвязи до 2020 запустит Киберполигон на базе КПИ

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины планирует до конца текущего года запустить в работу научно-исследовательский комплекс "Киберполигон" на базе Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", сообщается на сайте Госспецсвязи.

"Киберполигон - это такой хаб, где можно будет учиться, заниматься научными разработками. Для этого предусмотрены учебные классы, конференц-зал, там же мы будем развивать наши способности. Он создан под патронатом СНБО", - цитируется в сообщении председатель Госспецсвязи Валентин Петров.

Для Киберполигона уже закуплен соответствующий комплекс, который был изначально предусмотрен для нужд Госспецсвязи, однако позже было принято решение один класс предоставить КПИ для подготовки и их специалистов.

В 2020 году в Госспецсвязи планируют провести трансформацию ведомства, продолжить программу переоснащения правительственной связи, а также продолжить адаптацию украинского законодательства к европейскому, а также утвердить Стратегию кибербезопасности Украины.

Как сообщалось, по мнению руководства, Госспецсвязи должна сосредоточиться на задачах национальной безопасности, избавившись от несвойственных ей функций и перейдя на новые стандарты защиты информации.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет предлагает изменить систему правительственной связи.