Телеком

12:09 10.12.2019

Мобильные операторы и киевский метрополитен согласовывают проект запуска 4G в подземке – "Киевстар

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Мобильные операторы и киевский метрополитен согласовывают проект запуска 4G в подземке – "Киевстар

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell и коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" согласовывают техническую документацию и рабочий проект запуска связи 4G в столичной подземке, сообщил директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут.

"С сентября (2019 года – ИФ) продолжается интенсивное и продуктивное сотрудничество с метро относительно реализации запланированных шагов. В частности, был согласован юридический механизм предоставления доступа для работ в подземке, подписаны все необходимые договоры о техническом надзоре за существующей телекомсетью в метро. Сейчас идет согласование технической документации и рабочего проекта, готовится подписание договора о доступе", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом Когут отметил, что подписание договора о телеком-доступе к объектам коммунальной собственности города операторы и метрополитен смогут подписать только после утверждения Киевсоветом решения об установлении платы за доступ.

"Принятие Киевсоветом долгожданного решения откроет операторам возможность устанавливать свое 4G оборудования в метро на законных основаниях. Сразу после этого будем готовы приступать к монтажным работам", - добавил директор по регуляторному обеспечению "Киевстар".

Он напомнил, что по плану запуск связи 4G на первых станциях и в прилегающих тоннелях должен состояться в конце первого квартала 2020 года с последующим распространением на все станции и тоннели до конца 2020 года.

Ранее советник мэра Киева Максим Бахматов сообщал, что сначала планируется подключить к связи четвертого поколения станции метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Теги: #связь #киевстар #мобильные_операторы #4g
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