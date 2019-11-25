Продажа "Vodafone Украина" существенно не повлияет на деятельность оператора – глава НКРСИ

Продажа второго по величине украинского мобильного оператора "Vodafone Украина" азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell не окажет существенного влияния на его работу, считает глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский.

"Полагаю, смена собственника не должна ощутимо повлиять на деятельность ПрАО "ВФ Украина", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Животовский также подтвердил, что компания продолжит предоставлять услуги под брендом Vodafone и все ее тарифные планы и сервисы продолжат действовать.

"Если говорить о взаимодействии компании с регулятором, то мы надеемся на продолжение конструктивного диалога по всем направлениям, в том числе и по выполнению указа президента относительно максимального покрытия территории Украины широкополосным доступом к интернету", - подчеркнул он.