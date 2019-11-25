Bakcell купит "Vodafone Украина" за $734 млн

ПАО "МТС" подписала соглашение с компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающее о продаже ее телекоммуникационного бизнеса в Украине.

Акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

"С приобретением "Vodafone Украина", второго на рынке Украины телекоммуникационного оператора, мы продолжаем стратегию расширения международного присутствия и вхождения на новые рынки компаний, входящих в группу NEQSOL Holding. Телекоммуникационная отрасль среди приоритетных направлений работы нашей группы, поэтому мы постоянно инвестируем в инновационные и надежные телекоммуникационные решения", – цитируется в сообщении NEQSOL СЕО компании NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

Он подчеркивает, что состояние бизнеса, темпы роста и эффективность деятельности "Vodafone Украина" являются надежной основой для дальнейшего развития, потому холдинг NEQSOL готов инвестировать в новый актив, чтобы и в дальнейшем внедрять инновации и передовые технологии в Украине.

Как говорится в сообщении NEQSOL, в рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина"), за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Покупка компании в Украине финансируется преимущественно за счет ресурсов от международных финансовых структур.

"Смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами", - подчеркивают в NEQSOL.

Передача акций пройдет в ближайшее время.

Как сообщалось, МТС уйдет с украинского телеком-рынка, продав "Vodafone Украина" за $734 млн.

"Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года вышел на показатель выручки в 4,3млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль за указанный период составила 887 млн грн., а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн, маржа OIBDA также выросла - до 54,6%.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в прошлом году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Информация о готовящейся продаже "ВФ Украина" появилась летом 2019 года, тогда CEO оператора сообщил о том, что МТС не нуждается в продаже своей "дочки", так как она показывает хорошие операционные и финансовые результаты. В октябре стало известно, что азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал ходатайство на покупку актива. 24 октября ходатайство было одобрено.

ПрАО "ВФ Украина" оказывает в Украине услуги связи под брендом Vodafone. По итогам 2018 года компания сократила чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд гривен. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

География бизнеса МТС существенно сократилась за последние 3 года. В 2016 году оператор ушел из Узбекистана, продав свой бизнес там за символический $1 из-за разбирательств с американским регулятором, который заподозрил МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) в многомиллионных взятках для обеспечения возможности выйти на местный рынок связи.

В 2017 году МТС покинула Туркмению, так как национальный оператор "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором - это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Сроки выданных разрешений на частоты у "дочки" МТС к тому моменту тоже истекли. По итогам 2017 года МТС зафиксировала убыток от обесценения активов в Туркмении в 3,2 млрд рублей.

В Украине МТС, опасаясь санкций, перешла под бренд Vodafone.

После закрытия сделки у МТС сохранится только два актива за рубежом - в Беларуси (принадлежит 49%) и Армении (принадлежит 100%).