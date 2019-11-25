Телеком

12:04 25.11.2019

После продажи "Vodafone Украина" станет единственным мобильным оператором в стране без российского капитала - Арахамия

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После продажи "Vodafone Украина" станет единственным мобильным оператором в стране без российского капитала - Арахамия

После продажи "МТС" (Россия) азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell второго по величине мобильного оператора компании "Vodafone Украина" он станет единственным мобильным оператором в Украине без российского капитала, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Первая сделка за 90 дней - $734 млн и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала", - написал он в понедельник в своем блоге в Twitter.

Арахамия также анонсировал еще три крупные сделки, однако не назвал компаний-участников.

"В пайплайне еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд. Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь", - отметил он.

Теги: #арахамия #vodafone_украина #мтс
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