Телеком

11:57 25.11.2019

Продажа "Vodafone Украина" не приведет к существенным изменениям рынка мобильной связи – "Укртелеком"

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Продажа "Vodafone Украина" не приведет к существенным изменениям рынка мобильной связи – "Укртелеком"

Продажа "МТС" (Россия) азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell второго по величине мобильного оператора компании "Vodafone Украина" не приведет к существенным изменениям украинского рынка мобильной связи, считают в компании "Укртелеком" (владеет мобильным оператором "ТриМоб").

"Смена владельца второго по величине мобильного оператора не приведет к существенным изменениям, поскольку рынок уже сформирован", - заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по стратегии "Укртелекома" Игорь Яремчук.

Он также подчеркнул, что ситуация, которая сложилась на рынке мобильной связи в Украине, в корне отличается от ситуации на рынке фиксированной связи.

"Рынок мобильной связи сильно концентрирован. Места на рынке для небольших мобильных операторов фактически нет. Это кардинально отличается от ситуации на рынке фиксированной связи, где работают тысячи мелких провайдеров и который, напротив, слишком сильно фрагментирован", - отметил Яремчук.

Как сообщалось, российская "МТС" подписала с компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающее соглашение о продаже ее телекоммуникационного бизнеса в Украине.

МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина"), за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. По итогам июля-сентября 2019 года компания вышла на показатель выручки в 4,3млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль за указанный период составила 887 млн грн., а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн, маржа OIBDA также выросла - до 54,6%.

В 2018 году "Vodafone Украина" сократила чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в прошлом году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #vodafone_украина #укртелеком #мтс
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