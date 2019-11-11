Вицес-спикер Рады призывает взвешенно отнестись к подготовке законопроекта об урегулировании деятельности медиа

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призывает народных депутатов и профильные комитеты включиться в работу по подготовке законопроекта об урегулировании деятельности медиа в Украине и отнестись к этой работе взвешено.

"В медийных журналистских кругах вызывает серьезную обеспокоенность поручение президента, которое он дал Кабмину: разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об урегулировании деятельности медиа в Украине, где предусмотреть, в том числе стандарты новостей. Аналогичную обеспокоенность вызывает предложение ввести ответственность за распространение манипулятивной информации и накладывать санкции на неприбыльные СМИ", - заявила Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

"Прошу осторожно и взвешено подходить к таким предложениям, а нашим двум профильным комитетам (по свободе слова и гуманитарной политики - ИФ) надо начать прямой системный диалог по этому вопросу", - заключила она.

Кондратюк подчеркнула, что в Украине очень тонкая граница между защитой прав граждан на информацию и наступлением на свободу слова.

Кондратюк избрана в парламент по спискам партии "Батькивщина"

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - говорится в тексте указа.

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.