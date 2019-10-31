Телеком

09:45 31.10.2019

Финпоказатели Facebook в III квартале оказались выше прогноза, акции подорожали

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Финпоказатели Facebook в III квартале оказались выше прогноза, акции подорожали

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам третьего квартала продемонстрировала финансовые показатели лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $6,09 млрд, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $5,14 млрд, или $1,76 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка подскочила на 29% - до $17,65 млрд против $13,73 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал прибыль на уровне $1,91 на акцию при выручке в $17,37 млрд.

Котировки акций Facebook повысились на дополнительных торгах в среду на 5% после публикации отчетности.

Теги: #facebook
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