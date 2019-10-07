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16:22 07.10.2019

Минцифры заинтересовалось регулированием рынка криптоактивов

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Минцифры заинтересовалось регулированием рынка криптоактивов

 Министерство цифровой трансформации Украины заинтересовано в участии в регулировании рынка криптоактивов.

Об этом сообщил представитель Минцифры Александр Борняков в ходе открытой встречи "Blockchain сообщество и государство Украина" в понедельник в Киеве.

"В планах министерства - чтобы после определения статуса сделать так, чтобы майнинг был запущен легально. То есть те, кто занимается майнингом, могли делать это, не опасаясь, что они находятся в какой-то "серой зоне", - сказал он.

По словам Борнякова, минцифры также считает своей задачей обеспечить все условия, чтобы в стране заработали международные криптовалютные биржи.

Согласно сообщению на странице в Facebook, что, в соответствии с обнаодованным на прошлой неделе положением, Минцифры отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере ИТ-индустрии, поэтому вопрос внедрения технологии блокчейн, ее применение в государственном управлении и развитии виртуальных активов является чрезвычайно насущными.

По мнению министерства, в планах государства на следующие два-три года: законодательно определить терминологию; наработать компромиссный вариант налогообложения в этой сфере; к лету 2020 года имплементировать рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию "грязных денег"; ввести технологию блокчейн в государственные реестры; легализовать майнинг и привлечь в страну международные криптовалютные биржи.

В связи с этим в ближайшее время Минцифры планирует подписать меморандум с межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Blockchain4Ukraine, включающим более 50 депутатов, Блокчейн-ассоциацией Украины (БАУ), Офисом эффективного регулирования (BRDO) и др.

"В Украине должна быть разработана понятная для всех участников концепция - определения, обмен информацией, кто и как регулирует, выдача лицензий, лимиты и пр. Будет прекрасно, если это возьмет на себя Минцифры… Должен быть определен регулятор рыночного поведения в этой сфере, т.к. без этого могут быть ущемлены права потребителей и инвесторов", - прокомментировал данный вопрос в Facebook и.о. директора департамента стратегии и реформирования Нацбанка Украины Михаил Видякин.

Он также высказался за оперативное принятие необходимого законодательства и разработку стратегии с определением места криптоактивов в развитии финансового рынка Украины.

"Сейчас идет разработка Стратегии развития финансового сектора 2025, в которую регуляторы принимают предложения с рынка. Документы и форма для подачи предложений в электронном виде - на сайте НБУ в разделе "Реформа финансового сектора", - подчеркнул Видякин.

Как сообщалось, концепция регулирования операций с криптовалютами определяет Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины главным регулятором на рынке криптовалют и закрепляет за ней, в частности, лицензирование криптобирж и криптообменников.

В то же время Госфинмониторингу отводится контроль за криптобиржами, а Министерству финансов и Государственной фискальной службе – за уплатой налогов с доходов от операций с криптовалютами.

Теги: #минцифры #криптовалюта
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