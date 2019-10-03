Телеком

11:30 03.10.2019

Microsoft вновь будет выпускать смартфоны

2 мин читать
Microsoft вновь будет выпускать смартфоны

Американский разработчик программного обеспечения Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов.

Компания представила на мероприятии в Нью-Йорке в среду складной телефон Surface Duo, который также можно использовать как планшет. Он будет работать на операционной системе Android от компании Google.

Microsoft вышла из бизнеса по производству смартфонов в конце 2017 года после неудачи в попытке занять долю на этом рынке, в том числе за счет покупки телефонного подразделения Nokia, отмечает The Wall Street Journal.

Новый телефон будет состоять из двух экранов с диагональю 5,6 дюйма (свыше 14 сантиметров), которые раскладываются в планшет с диагональю 8,3 дюйма (более 21 см). На каждый из экранов можно вывести собственное изображение или использовать один из них в качестве клавиатуры для открытого на другом дисплее приложения. Смартфон поддерживает работу со стилусом.

Microsoft заявила, что планирует разрабатывать собственное ПО для поддержки нового гаджета.

Глава отдела продуктов компании Панос Панай заявил в ходе презентации, что одним из основных преимуществ смартфона станет возможность вести видео-чат на одном экране, одновременно пользуясь интернет-браузером на другом.

Кроме того, Microsoft представила складной планшет Surface Neo с двумя экранами по 9 дюймов, который также должен появиться в конце 2020 года. Он поддерживает съемную клавиатуру, которая устанавливается прямо на второй дисплей, что превращает устройство практически в обычный ноутбук. Программное обеспечение в виде новой ОС Windows 10X реагирует на подключение клавиатуры и активирует особый режим дисплея под ней, в результате чего он начинает работать в качестве тачпада.

Windows 10X разработана специально для девайсов с двумя экранами.

Теги: #microsoft #смартфоны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 19.09.2019
Microsoft решил выкупить свои акции на $40 млрд

Microsoft решил выкупить свои акции на $40 млрд

11:35 19.09.2019
Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

10:50 17.09.2019
"Киевстар" и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack

"Киевстар" и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack

13:24 05.08.2019
"Киевстар" во II кв. увеличил количество смартфонов в сети на 19%

"Киевстар" во II кв. увеличил количество смартфонов в сети на 19%

10:32 19.07.2019
Microsoft увеличил прибыль более чем в 2 раза в прошлом фингоду, выручка превысила $125 млрд

Microsoft увеличил прибыль более чем в 2 раза в прошлом фингоду, выручка превысила $125 млрд

21:02 21.05.2019
Четвёртая промышленная революция уже происходит здесь и сейчас. Украина присматривается – эксперты

Четвёртая промышленная революция уже происходит здесь и сейчас. Украина присматривается – эксперты

12:19 25.04.2019
Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

18:20 18.03.2019
Количество оплат смартфонами с картами Mastercard в Украине в 2019-2020гг может увеличиваться в 90 раз

Количество оплат смартфонами с картами Mastercard в Украине в 2019-2020гг может увеличиваться в 90 раз

14:05 18.03.2019
Huawei создала собственные ОС на случай блокирования ей доступа к продуктам Google и Microsoft

Huawei создала собственные ОС на случай блокирования ей доступа к продуктам Google и Microsoft

09:51 20.02.2019
Microsoft сообщила об атаках хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе

Microsoft сообщила об атаках хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

"112.Украина" могут отключить в ближайшее время – телеканал

Зеленский: я не буду закрывать никакие телеканалы, у меня нет на это прав и полномочий

Нацсовет по телерадиовещанию обратился в суд об аннулировании лицензии NewsOne

ПОСЛЕДНЕЕ

Цукерберг считает "угрозой существованию" Facebook план Уоррен по разделению технологических гигантов

Нацрада по телерадиовещанию просит суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne

"Киевстар" начал набор в четвертую Big Data School

"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились cнизить комиссию за денежные переводы между счетами

Министр Бородянский призывает действующий состав Совета по господдержке кино сложить полномочия

"Киевстар" запускает 4 новых тарифных плана в линейке "Киевстар Все вместе"

"Киевстар" запускает 5 новых тарифов для клиентов предоплаченной связи

"Киевстар" подключил к 4G Чернобыльскую зону

ИT-рынок в 2019 году может увеличиться на 30% - GlobalLogic

Минцифры планирует запустить в Украине электронное резидентство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА