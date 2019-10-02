Телеком

10:21 02.10.2019

Министр Бородянский призывает действующий состав Совета по господдержке кино сложить полномочия

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Министр Бородянский призывает действующий состав Совета по господдержке кино сложить полномочия

 Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский призывает действующий состав Совета по государственной поддержке кинематографии сложить полномочия.

"1 октября Совет должен был предложить решения и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации вокруг утверждения победителей 11-го питчинга. И это решение должно учитывать, в первую очередь, интересы участников-финалистов и украинского общества в целом. Решение – нет", - цитирует пресс-служба министерства Бородянского.

По мнению министра, это означает, что если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет у Госкино вообще не будет денег на питчинг.

"Это означает, что ни сериал, ни анимационный фильм не будет создан при поддержке государства, и мы не сможем как государство определять темы, которые мы хотели продвигать", - добавил он.

Бородянский считает, что сложившаяся ситуация является саботажем интересов киносообщества.

"Это означает, что члены Совета понимали, что они превышают свои полномочия, и сознательно это сделали, так как не предусмотрено никакой ответственности за превышение полномочий. Так же и за принятие решений. И поэтому было бы честно, если бы коллективный орган, который должен принимать решение, признал свою несостоятельность и подал в отставку", - отметил министр.

Теги: #совет #госкино #бородянский
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