Телеком

10:50 17.09.2019

"Киевстар" и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack

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"Киевстар" и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" совместно с Microsoft запустили облачное решение Azure Stack with Kyivstar для бизнес-пользователей, позволяющее внедрять сервисы Azure в локальном дата-центре, говорится в сообщении оператора.

"Партнерский продукт позволит компаниям оптимизировать свои корпоративные процессы и оставаться в правовом поле. К примеру, персональные данные, которые компаниям, согласно законодательству, необходимо обрабатывать на территории Украины, остаются в пределах страны. А для IT-разработчиков процесс развертывания приложений станет быстрее и гибче", - говорится в описании услуги.

Azure Stack with Kyivstar позволяет клиенту использовать онлайн-сервисы и службы гибридной облачной платформы Microsoft Azure Stack, чтобы реализовывать бизнес-проекты и IT-решения любой сложности. Стоимость услуги – от 1,6 тыс. грн, включая персональное корпоративное обслуживание от "Киевстар" и техническую поддержку от Microsoft.

"Компании в Украине становятся все более цифровыми – они используют сложную аналитику, новые каналы коммуникаций, создают для своих клиентов IT-продукты, которые работают с большим количеством данных и объединяют в себе несколько разных технологий. Наша компания откликается на такой запрос бизнеса, и мы первыми из операторов предлагаем современное решение, объединившее преимущества Azure от Microsoft с возможностями телекома", - заявил президент "Киевстар" Александр Комаров.

В "Киевстар" также сообщили со ссылкой на экспертов, что в 2018 году украинский рынок облачных сервисов в объемах продаж достиг показателя $30,7 млн.

Как сообщалось, "Киевстар" договорился о партнерстве с компанией Microsoft в конце 2016 года.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%..

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Microsoft Corp. - крупнейший мировой производитель программного обеспечения.

Резкое улучшение финансовых показателей в последние годы помогло Microsoft в конце 2018 года вернуть себе первое место в мире по капитализации, потеснив Amazon.com Inc. и Apple Inc. 

Теги: #дата_центр #киевстар #azure #microsoft #облако
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