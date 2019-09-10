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11:21 10.09.2019

4G в диапазоне частот 900 МГц сдерживается технологией CDMA - "Киевстар"

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4G в диапазоне частот 900 МГц сдерживается технологией CDMA - "Киевстар"

Полноценный запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (LTE, 4G) сдерживается работой в указанном диапазоне CDMA-операторов, чье оборудование конфликтует с оборудованием GSM-связи, такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал президент компании мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров.

"Частоты 900 МГц используются, в том числе, для технологии CDMA. Оборудование CDMA и GSM несовместимы: где у нас приемник, у них передатчик с очень высокой мощностью. И если этот вопрос не решить, угроза радиопомех сетям мобильных операторов связи стандартов 2G, 3G и 4G в 900-м диапазоне будет сохраняться, пока Украина не гармонизирует выделение РЧР в соответствии с нормами ЕС", - сказал Комаров.

По его словам, "Киевстар" инвестировал в защитные фильтры от помех более 150 млн грн для 2G-связи, а оборудование для LTE намного более чувствительно к помехам.

Комаров также сообщил, что в 900-м диапазоне из 100% спектра под мобильную связь используют немногим более 60%, а все остальное - спецпользователи и СDMA-операторы.

Он подчеркнул, что Украина - практически единственная страна в Европе, которая работает одновременно с двумя технологиями в одном и том же спектре, поскольку CDMA и GSM являются несовместимыми на одной территории.

"CDMA-операторы даже готовы немного подвинуться, высвободив нам еще какую-то часть спектра. Однако этот спектр плохо пригоден для реализации мобильной связи, поскольку очень сильно зашумлен стоящим рядом сигналом CDMA. Эффективность этого спектра из-за соседства с CDMA радикально снижается", - пояснил президент "Киевстара".

Комаров также отметил, что еще одной проблемой запуска Комаров также отметил, что еще одной проблемой запуска 4G в диапазоне 900 МГц является необходимость перераспределения спектра для полноценной работы всех существующих пользователей.

"Сейчас проект реализации LTE в 900-м диапазоне состоит в следующем: мы договорились о возможном теоретическом перераспределении спектра. Но мы понимаем, что если мы берем какие-то куски GSM-спектра, соседствующие с CDMA, качество голосовой связи может ухудшиться. И мы - "Киевстар" - на это не можем согласиться. У нас 9 млн сельских абонентов - это больше, чем у наших коллег по рынку. А для сельского жителя голосовая связь - явление социальное, которое он эксплуатирует круглосуточно", - подчеркнул Александр Комаров.

В то же время, он сообщил, что у "Киевстара" более 27 тыс. базовых станций, из которых в диапазоне GSM-900 работает около 7,5 тыс. Вместе с пролицензированным объемом спектра в случае принятия технейтральности это позволит оператору расширить LTE на сельскую местность.

"Чем больше у оператора "говорящих абонентов", тем больше спектра ему необходимо в 900-м диапазоне (для запуска LTE – ИФ). У "Киевстара" 26,2 млн абонентов (у lifecell 6,8 млн, Vodafone - 19,6 млн). С другой стороны, остальные операторы будут бороться за свою конкурентоспособность, и нам нужно найти взаимоприемлемый компромисс, но без влияния на качество предоставляемых услуг абонентам "Киевстар", - подчеркнул Комаров.

По его словам мобильные и CDMA-операторы планируют провести еще одну экспериментальную научную работу, которая поможет договориться о нормах частотно-территориального разноса в 900-м диапазоне, что позволит более гармонично использовать имеющийся в настоящее время, предназначенный для внедрения 4G.

"Но это будет означать, как минимум, полугодовую работу по выполнению частотно-территориального разноса для CDMA-операторов, примерно такую же работу для нас, а также необходимость проведения глобального рефарминга. И все это только лишь подготовительные работы для того, чтобы начать строить LTE-связь в 900-м диапазоне. В самом оптимистичном варианте это займет примерно 12-16 месяцев", - подытожил он.

Теги: #связь #киевстар #4g
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