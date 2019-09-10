"Киевстар" готов участвовать в тендере на частоты 700 МГц

Мобильный оператор-компания "Киевстар" заинтересован в покупке части радиочастотного спектра в диапазоне 700МГц, сообщил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" президент компании Александр Комаров.

"Мы по-разному считаем кейсы с нашими коллегами по рынку, но с точки зрения "Киевстара" - это очень перспективный спектр, и мы готовы участвовать в конкурсе, где этот диапазон был бы выставлен. Даже с определенными обязательствами. Для государства это наиболее простой способ помочь мобильным операторам развить LTE-связь и заложить основу развития 5G, который еще и принесет дополнительные средства в бюджет от продажи этих частот", - считает он.

По словам Комарова, поскольку в этом спектре работает телевидение - нужна будет конверсия с оператором цифрового телевидения Т2 компанией "Зеонбуд".

"Если смотреть на эти вопросы реалистично - эта конверсия отрасли абсолютно по зубам. Да и для государства будет эффективнее инвестировать деньги в конверсию, чтобы получить новый спектр для развития услуг связи", - утверждает Комаров.

Он также считает, что если операторам удастся получить этот спектр на условиях технологической нейтральности - он будет интересен также и для дальнейшего развития услуг 5G связи.

Комаров также пообещал, что компания приложит все усилия, чтобы отрасль мобильной связи смогла сформировать некое общее предложение к госрегулятору относительно диапазона 700МГц.

Как сообщалось, ранее в Офисе эффективного регулирования предложили поднять плату за пользование РЧР до уровня мобильной связи в диапазонах 700 МГц, 2300–2400 МГц и 3400–3800 МГц независимо от текущей технологии использования.