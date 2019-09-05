Телеком

10:05 05.09.2019

Twitter временно отключил функцию создания записей с помощью SMS

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Twitter временно отключил функцию создания записей с помощью SMS

Twitter временно отключил функцию, позволяющую пользователям оставлять записи с телефона с помощью SMS, сообщается в пресс-службе социальной сети.

"Мы временно отключаем возможность размещать твиты через текстовые сообщения SMS, чтобы защитить учетные записи. Мы предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимостью от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона", - отмечается в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, в скором времени функция будет восстановлена на рынках, которым SMS нужны для надежной связи.

"Мы работаем над более долгосрочной стратегией этой функции", - добавили в Twitter.

Теги: #twitter #sms
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