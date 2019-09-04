Телеком

12:12 04.09.2019

Глава министерства цифровой трансформации отозвал законопроект, разрешающий блокировать "серые" телефоны по IMEI-коду

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Глава министерства цифровой трансформации отозвал законопроект, разрешающий блокировать "серые" телефоны по IMEI-коду

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отозвал законопроект "об электронных коммуникациях", которым предлагалось обязать операторов предоставлять услуги связи на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных, а также разрешить операторам мобильной связи блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям по IMEI-кодам.

"Мы этот закон будем полностью переделывать, учитывая последние европейские практики. По моей инициативе его отозвали", - заявил Федоров.

Как сообщалось, ранее группа народных депутатов предложила Верховной Раде обязать операторов предоставлять услуги связи на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных, а также разрешить операторам мобильной связи блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1083 от 29 августа 2019 года, обнародованному на сайте парламента, документ предлагает ключевые изменения в работу информационно-телекоммуникационного рынка Украины, в частности возобновление ведения национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов, и разрешает операторам связи блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр. Также законопроект предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных абонентов-физлиц.

Теги: #законопроект #imei_код
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