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13:22 02.09.2019

Следующий год станет годом тотальной цифровизации Украины – премьер

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Следующий год станет годом тотальной цифровизации Украины – премьер

Кабинет министров Украины в 2020 году планирует сконцентрироваться на цифровизации Украины.

"Мы подготовим план цифровизации страны. 2020 станет годом тотальной цифровизации страны. В 2020 году мы цифровизуем все, что не успеем в этом… Это означает, что после 2020 года Украина должна быть полностью в цифре, в смартфоне", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Он также отметил, что если задача по цифровизации будет выполнена – план по увеличению ВВП Украины на 40% за пять лет станет вполне реальным.

Гончарук также отметил, что программа деятельности правительства, которую сейчас разрабатывает Кабмин, будет написана при помощи "компьютерной программы".

"Особенность этой программы (деятельности правительства – ИФ) будет заключаться в том, что мы попробуем написать ее при помощи ИТ-инструмента. У нас есть амбиция, чтобы это была первая программа украинского правительства, которая будет разработана не на бумаге, а при помощи компьютера", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что программа деятельности Кабмина будет представлена парламенту до конца месяца.

Теги: #цифровые_технологии #гончарук #кабмин
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