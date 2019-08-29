Телеком

13:51 29.08.2019

Sony продаст все свои акции Olympus самой компании за $760 млн

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Sony продаст все свои акции Olympus самой компании за $760 млн

Японская Sony решила продать весь свой пакет акций производителя эндоскопов, фототехники и оптики Olympus обратно самой компании за 80,4 млрд иен ($762,88 млн).

Sony продаст 68 млн 975,8 тыс. акций Olympus (5,03% капитала) по цене закрытия торгов в четверг - 1165 иен, сообщается в пресс-релизе Sony.

Sony купила 11,5% акций Olympus в 2012 году, а затем продала половину пакета инвестиционному банку JPMorgan Chase & Co. в 2015 году.

Sony и Olympus продолжат сотрудничать в рамках бизнес-альянса, в том числе в рамках совместного предприятия по производству медицинского оборудования, созданного компаниями в 2013 году.

Японская Olympus является мировым лидером в сфере выпуска желудочно-кишечных эндоскопов, занимая около 70% рынка. Штат компании превышает 35,1 тыс. человек.

Теги: #sony
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