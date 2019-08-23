Киевстар подключил к 4G-сети еще 69 населенных пунктов в 11 областях Украины

Мобильный оператор компания "Киевстар" расширила покрытие 4G сети на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей, сообщили в пресс-службе оператора.



Теперь услуги высокоскоростного мобильного интернета от "Киевстар" доступны жителям 6680 населенных пунктов, где проживает 28,6 млн человек, или 69% населения Украины. Так, скоростной мобильный интернет по технологии LTE появился в 69 населенных пунктах, в том числе в Каневе, Ватутино, Сквире, Решетиловке, Телешевке, Ивано-Франковом, Лисичевом и других.



Возможностями 4G связи уже воспользовалось почти 6 млн абонентов оператора, а объемы дата-трафика в сети в первом полугодии 2019 года достигли 274 Петабайта, вдвое больше, чем годом ранее. При этом более половины всего дата-трафика обслуживается сетью 4G.



В первом полугодии 2019 года "Киевстар" установил 2990 новых базовых станций для увеличения территории 4G-сети, инвестировав в развитие сети более 2 млрд грн.



"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.



Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк). Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара".