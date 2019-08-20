Телеком

16:19 20.08.2019

"Vodafone Украина" во II кв. увеличил выручку на 20,7%

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"Vodafone Украина" во II кв. увеличил выручку на 20,7%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2019 года вышел на показатель выручки 3,8 млрд грн, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за указанный период осталась на уровне 2018 года и составила 511 млн грн.

Показатель OIBDA увеличился на 13,8% и достиг 2 млрд грн, маржа OIBDA составила 51,7% (во втором квартале 2018 года - 54,9%).

"Основной причиной увеличения доходов Vodafone стал рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. Объемы трафика растут благодаря активности 4G-пользователей: так, 4G-клиент Vodafone по результатам квартала в среднем использовал 7,7 ГБ траффика в месяц. Это вдвое больше, чем используют 3G-клиенты. Общий объем интернет трафика в сети Vodafone за год увеличился вдвое", - отмечается в отчете оператора.

В то же время в компании отметили, что по итогам апреля-июня у "Vodafone Украина" оказался самый низкий на рынке показатель ARPU - 61 грн.

Доходы от торговой деятельности во втором квартале увеличились в связи с расширением собственной розницы. "На сегодняшний день Vodafone Retail - один из крупнейших ритейлеров в стране, торговая сеть компании сегодня насчитывает порядка 240 собственных магазинов. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании", - отмечается в пресс-релизе по финотчетности компании.

Кроме того, согласно отчету, по результатам апреля-июня количество населенных пунктов Украины, охваченных 4G, увеличилась в четыре раза. Сегодня сеть Vodafone доступна 62% украинцев и охватывает более 4 тыс. населенных пунктов.

По результатам второго квартала количество клиентов "Vodafone Украина" составило 19,6 млн, тогда как по результатам второго квартала прошлого года у оператора было 20,3 млн клиентов в Украине.

"Среди факторов роста можно отметить запуск в Украине услуги мобильной переносимости номера. В мае-июне 3657 клиентов воспользовались услугой, чтобы перейти в сеть Vodafone со своим номером", - отмечается в сообщении.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в прошлом году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #vodafone
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