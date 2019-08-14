Телеком

15:45 14.08.2019

Украинцы предпочитают смартфоны с 2 SIM-картами и большим экраном на Android - Vodafone Retail

3 мин читать
Украинцы предпочитают смартфоны с 2 SIM-картами и большим экраном на Android - Vodafone Retail

Дочерняя компания оператора мобильной связи "Vodafone Украина" Vodafone Retail представила аналитический отчет рынка смартфонов в Украине на основе данных по продажам в собственной розничной сети, а также BigData-аналитики на базе данных своей мобильной сети.

Согласно данным компании, драйвером роста продаж во втором квартале 2019 года стали азиатские бренды, доля которых выросла до 85,2%. При этом Китай – безусловный лидер продаж по количеству и перечню брендов, но по объемам продаж в денежном исчислении делит лидерство с Южной Кореей.

В первом полугодии 2019 года в топ-5 брендов по количеству проданных смартфонов в сети Vodafone Retail вошли Samsung с долей 32,78%; Xiaomi - 28,06%, Nokia - 19,52%, Huawei - 8,47%, TP-Link - 6,8%.

Аналитики Vodafone Retail отмечают, что при выборе смартфона украинцы обращают внимание на наличие 4G и большого экрана. Так, в первом полугодии 57% покупок пришлись на смартфоны с экраном более 6 дюймов (согласно статистике исследовательской компании GfK NOP Ltd., 52% пользователей выбирает смартфоны с экраном более 6 дюймов). Почти все новые смартфоны (98%) готовы к работе в сетях LTE, а обновление парка смартфонов стало одним из основных драйверов роста проникновения 4G-устройств в сети оператора.

Согласно отчету, большинство продаваемых смартфонов (99,6%) – это устройства с двумя SIM-картами, однако в Vodafone Retail подчеркивают, что в последнее время наметился тренд перехода пользователей на смартфоны с одной активной SIM-картой.

При этом наличие NFC (бесконтактная оплата со смартфона) не является основной причиной для выбора смартфона: только 40% всех проданных компанией смартфонов поддерживает NFC.

"Украинцы оказались достаточно консервативными при выборе нового смартфона. Чаще всего покупатели выбирают новую модель того же производителя. Самыми лояльными остаются пользователи смартфонов Apple – 71,39% пользователи этого бренда меняют свои старые телефоны на новые iPhone", - отмечается в отчете.

Также довольно консервативны пользователи Xiaomi (54,06% монобрендовых переходов) и Samsung (50,16%).

Владельцы устройств Nokia в качестве нового телефона чаще всего меняют бренд на Xiaomi (30,15%), Samsung (22,09%) или Huawei (11,85%).

При этом в Vodafone Retail подчеркивают, что аппараты производства Nokia "живут" в сети около трех лет, тогда как владельцы iPhone и Samsung пользуются своими трубками по два года. Чаще других меняют трубки поклонники китайских брендов – их владельцы покупают себе новый смартфон через 15-16 месяцев.

По данным аналитиков компании, мужчины чаще меняют смартфоны, чем женщины, а лица со средним и низким достатком более склонны к покупке нового смартфона, чем их состоятельные соотечественники.

Любимый цвет смартфона в Украине – черный (44,4%), за ним следуют синий (22,9%), серый (11,0%) и золотой (8,2%) смартфоны.

К каждому третьему смартфону докупается карта памяти, к каждому 18-му – фитнес-браслет.

"Еще один наметившийся тренд: растет проникновение страховок в чеке к смартфонам. Если в четвертом квартале 2018 года каждый восьмой смартфон в Vodafone Retail был продан со страховкой, то во втором квартале 2019 года свой новый гаджет страховал каждый третий покупатель", - сообщил директор компании Vodafone Retail Денис Поздняков.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" планирует до конца года открыть до 60 магазинов собственной розницы и на 25% нарастить штат ритейла.

В начале 2018 года "Vodafone Украина" сообщала о планах до конца 2018 года увеличить сеть собственных магазинов с 30 до 200, а к концу 2019 года - до 300-350. Кроме того, в планах компании - применение VR-технологий в ритейле.

Vodafone Retail является дочерней компанией "Vodafone Украина". Сеть Vodafone Retail сегодня насчитывает более 240 магазинов в 70 городах. В компании работает более 1600 сотрудников. Первый магазин открылся в феврале 2018 года.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

Теги: #ритейл #исследование #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 14.08.2019
"Vodafone Украина" планирует до конца года открыть до 60 магазинов собственной розницы и на 25% нарастить штат ритейла

"Vodafone Украина" планирует до конца года открыть до 60 магазинов собственной розницы и на 25% нарастить штат ритейла

13:24 14.08.2019
"Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 г.

"Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 г.

10:20 08.08.2019
Киевстар, Vodafone и lifecell договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

Киевстар, Vodafone и lifecell договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

10:53 26.07.2019
Vodafone выделит свою башенную инфраструктуру в Европе в отдельную компанию, допускает ее IPO

Vodafone выделит свою башенную инфраструктуру в Европе в отдельную компанию, допускает ее IPO

12:25 24.07.2019
Vodafone и O2 заключили соглашение о совместном использовании 5G-оборудования в Великобритании

Vodafone и O2 заключили соглашение о совместном использовании 5G-оборудования в Великобритании

16:43 19.07.2019
Гипермаркет "Велмарт" откроется на месте "МегаМаркета" на столичных Березняках

Гипермаркет "Велмарт" откроется на месте "МегаМаркета" на столичных Березняках

16:56 15.07.2019
"Электронный кабинет" налогоплательщика начал использовать для входа Mobile ID - "Vodafone Украина"

"Электронный кабинет" налогоплательщика начал использовать для входа Mobile ID - "Vodafone Украина"

14:24 12.07.2019
"Vodafone Украина" за 6 мес. увеличил покрытие 4G-сети почти в 4 раза

"Vodafone Украина" за 6 мес. увеличил покрытие 4G-сети почти в 4 раза

11:49 11.07.2019
На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

11:48 11.07.2019
На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

На выборах в Раду проходной барьер преодолевают 5 партий, шансы есть еще у трех – исследование R&B Group

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

ПОСЛЕДНЕЕ

lifecell расширил перечень стран с 4G-связью в роуминге до 40

Verizon продает сервис блогов Tumblr владельцу WordPress.com

Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу

Нацсовет по телерадиовещанию разрешил трансляцию латвийского телеканала Megogo Live

В США подали иск против Apple за прослушивание частных разговоров Siri

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 11 FM-частот для местного вещания в 7 областях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

ФГИ на повторном аукционе продал комплекс ГП "Укртелефильм" за 5,1 млн грн

Проект фильма кинокомпании Шефира допущен к конкурсу на получение госфинансирования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА