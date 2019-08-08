Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 11 FM-частот для местного вещания в 7 областях

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявит конкурс на 11 FM-частот в семи областях.

Такое решение регулятор принял на заседании в четверг.

Предложенная мощность, с которой будут вещать радиостанции, составит от 0,03 до 0,1 кВт.

Согласно конкурсными требованиями к программной концепции, в общем объеме собственного вещания не менее 15% должны составлять информационные передачи местной тематики. Разрешается ретрансляция программ Общественного вещания и программ Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины ("Армия FM - военное радио").

Передачи должны осуществляться только на украинском языке.

На конкурс выставлены частоты в Гайсине и Оратове (Винницкая обл.), Ковеле (Волынская обл.) Дубовом (Закарпатская обл.), Турке (Львовская обл.), Николаевке (Одесская обл.), Кременчуге (Полтавская обл.), а также в Лозовой, Великом Бурлуке, Новой Водолаге и Бахметовцах (Харьковская обл.).

Все выставленные частоты, по словам члена Нацсовета Сергея Костинского, соответствуют концепции развития местного вещания.

Вскоре объявление о конкурсе будет опубликовано в газете "Голос Украины".