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10:29 30.07.2019

В Нацсовете по теле- и радиовещанию заявляют о плохом покрытии приграничных территорий

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В Нацсовете по теле- и радиовещанию заявляют о плохом покрытии приграничных территорий

О низком уровне охвата отечественными радиостанциями и кабельными сетями приграничных территорий заявили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Анализ охвата отечественными радиостанциями приграничных территорий показал достаточно низкий уровень охвата, а местами вообще отсутствие украинского радиовещания на данных территориях. Это опасный сигнал, так как это негативно влияет на состояние нашей информационной безопасности", - сказал член Нацсовета Максим Оноприенко на пресс-конференции "Завершение первого этапа развития телерадиовещания на приграничных территориях Украины" во вторник в Киеве.

Отмечается, что среднее значение концентрации радиочастот в приграничных регионах составляет 27%. Самый низкий показатель в Николаевской области, где он равен 0%. Доля концентрации FM-частот в приграничных районах Ивано-Франковской и Винницкой областях составляет по 11%, Черниговской - 12%, Житомирской - 13%, Ривненской и Львовской - по 20% и в Запорожской -22%.

В других 8 приграничных районах данный показатель составляет от 32% (Луганская) до 78% (Закарпатская).

По словам Оноприенко, схожая ситуация в приграничных районах и с кабельными сетями. Так, среднее значение концентрации кабельных сетей в различных регионах составляет 29%. Самый низкий показатель в Ивано-Франковской и Ривненской областях - 0%. Доля концентрации кабельных сетей в приграничных районах Луганской области составляет 7%, Николаевской - 10%, Житомирской - 11%, Винницкой - 22%, Черниговской - 26% и Черновицкой - почти 29%.

В других 8 приграничных районах данный показатель составляет от 29% (Львовская) до 65% (Одесская область).

В Нацсовете констатируют, что ситуацию с украинским телерадиовещанием на приграничных территориях ухудшает доминирование российских телеканалов на спутниковых ретрансляторах. Украинское телевидение представлено на 4 ретрансляторах, а российское - на 14 и, таким образом, количество программ государства-агрессора больше - 248 против 126.

 

Теги: #покрытие #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию
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