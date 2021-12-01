Увеличение охвата покрытия 4G до 99% населения Украины обойдется в более 12-14 млрд грн - мнение

Мобильный оператор компания "Киевстар" отмечает существенно высокую стоимость расширения покрытия сетью 4G-связи до 99% населения Украины.

В Украине сейчас есть 10 областей с покрытием 4G-сетью "Киевстара" больше 90%, при этом самое лучшее покрытие в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях (93-94%).

"Покрыть одну область на 99% по населению - это сумасшедшие цифры. Одна область, причем уже хорошо построенная и относительно компактная, это 300 млн грн дополнительных инвестиций, при этом на 90% в новую стройку", - сообщил президент компании Александр Комаров на пресс-конференции в Киеве 30 ноября.

Комаров подчеркнул, что это в первую очередь требует строительства новых сайтов, прокладывания оптоволоконной инфраструктуры и подключения, что для оператора является существенной финансовой нагрузкой.

Он также отметил, что в большинстве стран мира такие проекты реализовываются в формате государственно-частного партнерства, которое строится на нескольких схемах: либо через фонд универсальных услуг, из которого компенсируется покрытие сельской местности; либо через определенные налоговые льготы.

"В целом проект по стране - это 300 млн умноженные на 24 области. Мы понимаем, что это порядок, который лежит в диапазоне 12-14 млрд грн, и даже несколько больше", - заявил Комаров.

Как сообщалось, "Киевстар" досрочно покрыл 4G 90% населения Украины, планирует покрыть 90% четырех основных автомагистралей до конца текущего года.