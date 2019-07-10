США разрешили компаниям вести бизнес с Huawei при отсутствии угрозы нацбезопасности

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о существенном смягчении ограничений в отношении китайской Huawei, сообщив, что запрет на продажу американскими компаниями своей продукции китайскому производителю будет применяться лишь в том случае, когда это угрожает национальной безопасности, пишет Financial Times.

Глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон выдаст компаниям лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю телекоммуникационного оборудования на определенных условиях.

"Для выполнения директивы президента, о которой было объявлено на саммите G20 две недели назад, министерство торговли выдаст лицензии на продажу той продукции, которая не угрожает национальной безопасности США", - сказал Росс.

В то же время он отметил, что Huawei не будет вычеркнута из черного списка, и американские компании все еще должны будут получать лицензию для ведения бизнеса с китайским производителем. Росс не уточнил, каким будет срок выдачи лицензий.

Трамп объявил в мае, что американские компании должны будут получать специальную лицензию, чтобы продавать свою продукцию Huawei, после провала торговых переговоров с Китаем. Между тем две недели назад президент США сказал, что Вашингтон и Пекин заключили перемирие после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке.

Тем временем экономический советник президента Ларри Кадлоу сказал, что смягчение ограничений будет действовать "в течение ограниченного периода времени".

Ни Росс, ни Кадлоу не уточнили, как долго будут действовать послабления, оставив возможность вновь ужесточить позицию по отношению к Huawei, если США и Китай не достигнут прогресса в торговых переговорах, отмечает FT.