Телеком

16:17 09.07.2019

Юрий Зиневич назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

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Юрий Зиневич назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Соответствующий указ главы государства №503/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины во вторник.

"Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Юрий Зиневич, 1974 г.р., вице-президент адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Наше право".

Теги: #телерадиовещание #зеленский #кадры #нацсовет
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