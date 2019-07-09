Юрий Зиневич назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Соответствующий указ главы государства №503/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины во вторник.

"Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Юрий Зиневич, 1974 г.р., вице-президент адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Наше право".