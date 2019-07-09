Вступление Украины в НАТО поддерживают 62% граждан – исследование по заказу Госкомтелерадио

Вступление Украины в НАТО поддерживают 62% опрошенных украинцев, а не поддерживает каждый пятый гражданин, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"62% украинцев поддерживают вступление в НАТО, 21% респондентов не поддерживают такую политику", - сообщил директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов в ходе презентации исследования во вторник в Киеве.

По его словам, 57% респондентов считают, что членство в НАТО является основной гарантией национальной безопасности Украины, 8% полагают, что таким гарантом может быть военный союз с Россией и другими странами СНГ, а 18% опрошенных считают, что такую гарантию может дать Украине только внеблоковый статус.

В ходе исследования, которое проводил с 14 по 30 мая Центр стратегического развития территорий по заказу Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, было опрошено 2116 респондентов из 24 областей Украины, погрешность выборки не превышает 2,18%.