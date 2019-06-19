Телеком

12:37 19.06.2019

Глава АМКУ поручил проверить информацию о покупке телеканала ZIK

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Глава АМКУ поручил проверить информацию о покупке телеканала ZIK

 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проведет проверку в связи с информацией о покупке народным депутатом Украины, владельцем телеканалов "112 Украина" и NewsOne Тарасом Козаком (фракция "Оппозиционный блок") телеканала ZIK и создании медиахолдинга "Новости", сообщил глава комитета Юрий Терентьев.

"С сегодняшнего дня запущена проверка этой информации", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Терентьев отметил, что стороны не обращались в комитет за согласованием сделки.

Он напомнил, что регулирование содержит пороговые показатели - по EUR4 млн у двух участников концентрации, что может объяснять отсутствие такого обращения.

Медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его совладельцем был бизнесмен Петр Дыминский.

"Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть из информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными, и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "Новости", - отметил депутат, который входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Выручка ТРК "Мост ТВ" в 2017 году составила 16,73 млн грн при чистой прибыли о,54 млн грн, "ТРК "Новые коммуникации" – 17,99 млн грн при чистом убытке 8,01 млн грн. Данные за 2018 год пока отсутствуют

В декабре минувшего года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы "112 Украины", оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Согласно его сообщению о существенных изменениях имущественного положения в реестре деклараций от 14 декабря, продавцом всех девяти компаний выступила швейцарская Plirofories AG.

Речь идет о покупке ООО "Ариадна ТВ" (оценено в 14,71 млн грн), "Новый формат ТВ" (11,49 млн грн), "ТВ Выбор" (8,11 млн грн), "Телерадиокомпания "112-ТВ" (14,36 млн грн.), "Лидер ТВ" (10,4 млн грн.), "Партнер ТВ" (8,37 млн грн.), "Сей.ТВ Системз" (2,38 млн грн), "Информационное агентство "112.юэй" (2,97 млн грн) и "Информационное агентство "112-Украина" (0,1 млн грн).

Ранее, 12 октября минувшего года, Козак отчитался о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа) с оценкой 41-42 млн грн. В том случае продавцом выступила швейцарская MW Investment AG.

За день до этого он отчитался о получении 96,61 млн грн дивидендов от кипрской Turul Investments Limited, которая в конце декабря 2017 года уже перечислила ему 36,3 млн грн дивидендов.

Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.

Согласно декларации, в 2017 году, помимо указанных выше дивидендов, он получил 220,4 тыс. грн зарплаты. На счетах у депутата на конец прошлого года были, в частности, $95 тыс. и EUR1,1 млн. Депутат на конец прошлого года владел также 50% в "Укрсвис Легал Сервисис". Согласно госреестру, в настоящее время эта компания, вторым партнером которой выступает швейцарец Патрик Александер Стач, находится в стадии прекращения деятельности.

Козак также задекларировал, что на конец 2017 года был конечным бенефициаром кипрских Hakail Limited и Havanor Management Limited, Revelon Investments LTD (Британские Виргинские о-ва), а также одноименных ООО "Добробут-Инвест" с адресами юррегистрации в Ялте и Москве.

Брат Т.Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза" (Львов).

Теги: #телеканалы #козак #амку
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