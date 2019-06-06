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15:30 06.06.2019

Экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне" начнется на следующей неделе - советник Зеленского

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Экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне" начнется на следующей неделе - советник Зеленского

 Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Федоров анонсировал на следующую неделю первое экспертное обсуждение проекта концепции "Государство в смартфоне", сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

"В рамках разработки концепции мы провели первую встречу с представителями Академии электронного управления Эстонии, одним из ключевых направлений работы которой является цифровая трансформация государственного управления. Сегодня академия, по сути, является всемирным центром консалтинга, который предоставил экспертную или проектную помощь более 50 странам мира", - заявил Федоров после встречи с представителями Академии электронного управления Эстонии.

Он также добавил, что эстонский опыт считается одним из лучших в мире. "Поэтому очень важно, что Эстония уже сегодня является надежным партнером Украины в сфере развития е-правительства и планирует дальнейшее расширение экспертной и технической помощи во внедрении системы обмена данными "Трембита" и модернизации реестров", - отметил советник президента.

Очередная рабочая встреча запланирована уже в начале следующей недели в Таллинне, где представители эстонского правительства представят лучшие практики и рекомендации к проекту концепции "Государство в смартфоне", отмечается в сообщении.

"Одним из важных направлений концепции, который обсуждался с экспертами, является развитие электронной идентификации в Украине. Мы стремимся быстро обеспечить граждан надежными, удобными и безопасными средствами электронной идентификации. Именно это поможет украинском в ближайшем будущем не ходить к чиновникам за разрешениями и справками, оформлением социальной помощи, регистрации бизнеса и т.д., а получать эти услуги, не выходя из дома или офиса", - пояснил Федоров.

Со своей стороны, первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб отметил, что в настоящее время гражданам доступны такие средства электронной идентификации, как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта, но уровень их использования остается очень низким. Среди причин - нехватка соответствующих навыков, сложные зарегулированные процедуры, отсутствие доступной информации и широкой сети предоставления этих сервисов, устаревшие технологии.

Ответы на все эти вызовы будут представлены в новой концепции и соответствующем плане. Согласно ему, до конца 2019 украинцам должны быть доступны более 200 приоритетных электронных услуг. Но их преимущества украинцы почувствуют лишь при условии успешного развития е-идентификации.

Теги: #е_государство #федоров #проект
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