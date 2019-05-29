Телеком

18:44 29.05.2019

Австралийский регулятор подал в суд на Sony за неработающие игры

1 мин читать
Австралийский регулятор подал в суд на Sony за неработающие игры

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала иск против Sony Interactive Entertainment Europe из-за того, что компания отказалась вернуть покупателям деньги за неработающие видеоигры для приставки Sony PlayStation.

В сообщении ACCC говорится, что Sony предоставляла австралийским покупателям ложную информацию на своем сайте и в онлайн-магазине PlayStation.

"Примерно с 2017 года Sony Europe сообщала потребителям, желавшим получить компенсацию за неработающие игры, что не должна возмещать деньги за игры, которые были скачены или куплены более 14 дней назад", - говорится в сообщении регулятора.

Представители Sony Europe также утверждали, что должны вернуть деньги, только если разработчики сообщили потребителям, что неисправность игр невозможно устранить, говорится в сообщении ACCC, где также отмечается, что компания предлагала возместить деньги с помощью виртуальной игровой валюты.

"Срок гарантии для потребителей не истекает после скачивания игр, как, согласно нашим утверждениям, заявляли представители Sony Europe, и возмещение денег должно осуществляться в форме выплаты, если только потребитель не предпочтет товарный кредит", - сказал председатель ACCC Род Симс.

"У потребителей, которые приобретают продукцию онлайн, есть такие же права, как и у тех, кто купил игры в магазине", - говорится в сообщении.

ACCC подала иск в федеральный суд Австралии с требованием принять меры в отношении Sony Europe.

Теги: #playstation #sony #австралия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:34 18.05.2019
Консерваторы вопреки прогнозам остались у власти в Австралии

Консерваторы вопреки прогнозам остались у власти в Австралии

17:35 21.04.2019
Украинцы в Австралии завершили голосование, большинство поддержало Порошенко – посольство

Украинцы в Австралии завершили голосование, большинство поддержало Порошенко – посольство

10:59 14.04.2019
Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына на родину в Австралию

Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына на родину в Австралию

14:01 31.03.2019
В Австралии завершилось голосование на выборах президента Украины, явка составила 7,2% - ЦИК

В Австралии завершилось голосование на выборах президента Украины, явка составила 7,2% - ЦИК

12:03 27.03.2019
Россия, Австралия и Нидерланды ведут консультации по делу о гибели рейса MH17 на Донбассе в 2014 г.

Россия, Австралия и Нидерланды ведут консультации по делу о гибели рейса MH17 на Донбассе в 2014 г.

15:37 18.03.2019
Австралия расширила санкции в отношении РФ

Австралия расширила санкции в отношении РФ

03:13 18.03.2019
Полиция Австралии обыскивает дома родственников новозеландского стрелка – власти

Полиция Австралии обыскивает дома родственников новозеландского стрелка – власти

10:06 08.02.2019
В Австралии зафиксировали хакерскую атаку на сеть парламента

В Австралии зафиксировали хакерскую атаку на сеть парламента

10:33 24.01.2019
Рекордная жара пришла на юг Австралии

Рекордная жара пришла на юг Австралии

11:04 26.11.2018
В Австралии призывают Россию восстановить право Украины на судоходство в Керченском проливе

В Австралии призывают Россию восстановить право Украины на судоходство в Керченском проливе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Студия "Квартал 95" заявляет о непричастности к продаже прав на интернет-трансляцию "Слуги народа" в России "Яндексу"

Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

5G может появиться в Украине в 2020г - НКРСИ

Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ

Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Артеменко заявил о решении подать в отставку

ПОСЛЕДНЕЕ

НКРСИ разрешила использовать в Украине еще 8 базовых станций Huawei

Совместные действия для развития е-услуг в Украине обсудил с представителями международных организаций советник президента Федоров

StarLightMedia планирует запуск HD-вещания в 2020г и ждет кодирования спутникового сигнала

Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

Горковенко обжаловал в суде указ об увольнении с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Экс-команда украинского "Коммерсанта" запустила деловой портал The Page

Нацсовет по телерадиовещанию соберется 13 июня

Студия "Квартал 95" заявляет о непричастности к продаже прав на интернет-трансляцию "Слуги народа" в России "Яндексу"

Новоназначенный экс-президентом Порошенко член Нацсовета по телерадиовещанию считает свое увольнение незаконным

Киберполиция в Днепре прекратила деятельность провайдера, который распространял пиратский контент

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА