Лицензии на 5G должны быть предоставлены оператором бесплатно - lifecell

Лицензии на внедрение мобильной связи пятого поколения (5G) должны быть предоставлены мобильным оператором бесплатно, считают в компании lifecell.

В компании подчеркнули, что, несмотря на то, что все операторы с опережением графика обеспечивают развертывание покрытия LTE (4G) в Украине, этот процесс развития еще продлится несколько лет, а существующие стандарты способны с запасом обеспечить потребности ближайших трех-четырех лет без необходимости запуска следующего поколения мобильной связи.

"Поэтому мы считаем, что в Украине лицензии на внедрение мобильной связи стандарта 5G должны быть предоставлены мобильным оператором бесплатно. А главные усилия государства должны быть направлены на развитие экономики страны и роста бизнеса, который и будет выступать главным заказчиком и пользователем 5G. Тогда это может стать по-настоящему общим партнерским проектом государства и операторов, которые в свою очередь будут инвестировать в развитие сети", - сообщили в пресс-службе оператора в ответ на запрос информационного агентства "Интерфакс-Украина".

В компании также подчеркнули, что возможности и потенциал технологий 3G и, особенно, 4G, которые запущены операторами в течение последних лет, еще не до конца освоены и имеют потенциал развития с точки зрения расширения покрытия и внедрения дополнительных сервисов для частных абонентов, бизнеса и государства. Более того, существование качественного 4G-покрытия является одним из необходимых условий и для запуска 5G.

В lifecell также подчеркнули, что по их мнению запуск технологии 5G в Украине может быть успешным только после того, как будет сформирована четкая государственная стратегия развития следующего поколения связи, которая бы учитывала позиции операторов, бизнеса и рыночных потребностей, а также проведены мероприятия по выделению и лицензирования частот под запуск и развитие 5G и полностью использован потенциал LTE-сетей.

Помимо этого, по мнению lifecell, для запуска технологии 5G в Украине должен появиться реальный спрос бизнеса на сервисы и решения, для которых необходим 5G, ведь этот стандарт, в первую очередь, ориентирован в основном именно на промышленные и инфраструктурные потребности b2b-рынке, а не абонентов. Также должны появиться доступные по цене терминалы и оборудование, которые поддерживают новую технологию.

Помимо того, в пресс-службе lifecell напомнили, что только в прошлом году государство провело 4G-тендеры, на которых операторы заплатили в казну 7,88 млрд грн, а в 2015 году от продажи лицензий на 3G государство получило 8,78 млрд грн.

"Учитывая, что в Украине стоимость мобильной связи и мобильного интернета являются одними из самых низких в мире, пока операторы еще далеки от возврата своих инвестиций", - отмечают в lifecell.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечения услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" (5G).

"Киевстар" считает, что затраты на внедрение 5G в Украине могут окупаться десятилетиями, а в "Vodafone Украина" подтвердили планы по запуску тестирования 5G-связи во II полугодии 2019г.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал законопроект "О внесении изменений в пункт 254.4 статьи 254 Налогового кодекса Украины", предусматривающий повышение ставки рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР), пригодным для внедрения новейших радиотехнологий третьего-пятого поколений, с 45,83 грн до 3 тыс. грн, а также повышение коэффициента за дефрагментацию мобильной связи с 1,2 до 2,0. Как предполагается, принятие данного законопроекта увеличит соответствующие поступления от уплаты ренты с 727,108 млн грн до 1,253 млрд грн.