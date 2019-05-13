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18:23 13.05.2019

Австралийская Warana Capital сконцентрировала 5,6% провайдера "Воля"

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Австралийская Warana Capital сконцентрировала 5,6% провайдера "Воля"

Австралийская компания Warana Capital Pty Ltd в 2018 году стала миноритарным акционером ООО "Воля Кабель" (Киев).

Согласно данным о структуре собственности, опубликованным на сайте провайдера в конце марта текущего года, в 2018 году Warana Capital Pty Ltd приобрела 5,6% акций "Воли". Также среди новых инвесторов компании - OL Group Ltd (приобрела 8,4%), зарегистрированная на Каймановых островах.

В то же время из состава инвесторов вышли Eton Park Master Fund Ltd (Каймановы острова) - 5,9%, Elq Investors II Ltd (Лондон) - 8,4%.

Как отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании в понедельник, 13 мая, смена миноритариев произошла осенью 2018 года.

Ключевым инвестором компании "Воля" по-прежнему является американская инвестиционная компания Providence Equity Partners - 34,92%.

Также крупные пакеты сохраняются у инвестиционной группы SigmaBleyzer (США) - 15,3% и Европейского банка реконструкции и развития (11,7%).

Warana Capital Pty Ltd (Сидней) – дочерняя инвестиционная копания американской компании Warana Capital LLC (Нью-Йорк), базирующаяся в Австралии. Ее основателем и генеральным директором является соучредитель международной консалтинговой компании Dakota Capital (Техас) Тим Иверс. Согласно данным Private Fund Data, он владеет более 75% акций компании. Уставный капитал Warana Capital LLC – $34,4 млн.

Как сообщалось, компания "Воля" рассматривает возможность повысить цены на конвергентные услуги, предоставляемые совместно с мобильным оператором компанией lifecell.

ООО "Воля Кабель" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 35 городах Украины. Провайдер предлагает до 200 программ украинских и международных телекомпаний.

Теги: #провайдер #воля #акционеры
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