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14:47 10.05.2019

Объекты Концерна РРТ в Донецкой области могут быть частично отключены от энергоснабжения за долги

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Объекты Концерна РРТ в Донецкой области могут быть частично отключены от энергоснабжения за долги

Объекты Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) в Донецкой области могут быть частично отключены от энергоснабжения в связи с задолженностью по оплате электроэнергии на сумму 1,1 млн грн, сообщила пресс-служба "ДТЭК Донецкие электросети".

"Многомесячные переговоры между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов. У компании нет иного выхода, как ограничить энергоснабжение объектов Концерна РРТ в Донецкой области", - сказали в пресс-службе.

Компания проинформировала о возможном отключении от энергоснабжения объектов Донецкую облгосадминистрацию, органы Госэнергонадзора и руководство Концерна РРТ, призвав последнее найти выход из сложившейся ситуации и не допустить отключения.

"ДТЭК Сети" – операционный холдинг в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В него входят "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь". Предприятия обслуживают 3,5 млн домохозяйств и 90 тыс. предприятий. 100% ДТЭК принадлежит SCM, его конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Теги: #донецкая_область #дтэк #ррт
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