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14:18 10.05.2019

Нацсовет по телерадиовещанию не смог провести заседание после увольнения главы

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Нацсовет по телерадиовещанию не смог провести заседание после увольнения главы

 Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отказалась открывать заседание в пятницу и заявила, что считает процедуру увольнения главы Нацсовета Юрия Артеменко вызывающей вопросы.

"Приняв решение о досрочном оставлении своего поста из-за усталости, глава не информировал меня об этом, не передал мне никаких дел, никто из членов, зная, что я была в выходные в командировке ... не обсудил со мной именно эти вещи. Я хочу, чтобы мы сейчас выяснили все эти вопросы и потом начали голосовать", - заявила О.Герасимьюк.

По ее словам, увольнение Ю.Артеменко президентом Украины создает коллизию соответствующих статей и норм Конституции Украины и закона о Нацсовете.

"На случай досрочного увольнения создана специальная статья в законе о Нацсовете. Как мы знаем, это было сделано для того, чтобы независимость Нацсовета не была никаким способом нарушена… Я считаю, что мы должны провести заседание, на котором рассмотрим это заявление, которое я, кстати, так и не видела, и, кажется, немногие из присутствующих здесь его видели", - сказала О.Герасимьюк, подчеркнув, что до начала работы Нацсовета необходимо выяснить правовой статус этого обстоятельства.

В то же время другие члены Нацсовета, в том числе Уляна Фещук, Владимир Горковенко и Сергей Костинский – не поддержали О.Герасимьюк, однако заседание Нацсовета все же не состоялось.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая указом уволил Ю.Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, поступившее именно в это время предложение перейти на другую работу".

Ю.Артеменко был назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию указом президента от 7 июля 2014 года. Вскоре он был избран председателем Нацсовета.

Теги: #телерадиовещание #нацсовет #заседание
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