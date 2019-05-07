Телеком

09:29 07.05.2019

Новым финдиректором Telecom Italia станет Джованни Ронка из UniCredit

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Главный финансовый директор итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia SpA Пьерджорджио Пелузо уходит в отставку, новым финдиректором станет Джованни Ронка, ранее возглавлявший отдел по работе с юрлицами в UniCredit SpA, крупнейшем банке Италии.

Как говорится в пресс-релизе Telecom Italia, изменения вступят в силу с 17 июня.

После ухода с поста финдиректора П.Пелузо останется в компании, где он станет главой подразделения по реализации особых проектов.

За последние шесть лет Telecom Italia сменила пять гендиректоров на фоне сокращения выручки в Италии и борьбы за влияние между двумя крупнейшими акционерами, французской Vivendi и американским фондом Elliott Management.

Акции Telecom Italia подешевели в понедельник на 1,4%. С начала года капитализация компании выросла на 2%, до 10,4 млрд евро.

Теги: #италия #unicredit #telecom #назначение
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