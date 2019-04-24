Мэй разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала разрешение на участие китайской телекоммуникационной корпорации Huawei в развертывании на британской территории сети 5G , сообщает британское издание The Daily Telegraph.

По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, возглавляемый Т.Мэй, одобрил для Huawei ограниченный доступ к проекту, включая сооружение антенн.

Решение было принято, несмотря на то, что свое беспокойство высказывали глава МВД Саджид Джавид, министр обороны Гэвин Уильямсон, министр торговли Лайам Фокс.

На Даунинг-стрит информацию The Daily Telegraph комментировать отказались.

Как напоминают западные СМИ, ранее неоднократно звучали предостережения, что китайские власти якобы могут при помощи технологий Huawei шпионить за коммуникациями зарубежных государств и получить доступ к их критически важной инфраструктуре.

Ранее Huawei лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. При этом Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, последовать его примеру.

The Times утверждала ранее в апреле, что ЦРУ сообщило союзникам США о получении Huawei финансирования от органов безопасности КНР. По данным ЦРУ, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая, отмечала газета.