Телеком

18:01 28.03.2019

Нацсовет по телевидению проверит Viasat на трансляцию российских телеканалов

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Нацсовет по телевидению проверит Viasat на трансляцию российских телеканалов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку украинского платного спутникового и интернет-ТВ провайдера Viasat (ООО "Вижн ТВ", Киев) из-за опубликованной в соцсети Facebook информации о трансляции Viasat запрещенных российских телеканалов.

"Сейчас появилась информация, что провайдер программной услуги, принадлежащий группе "1+1", вернулся к ретранслированию российских телеканалов, таких как "Россия 24", "НТВ Мир", "Первый канал" и т.д.", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на заседании совета в четверг.

Он подчеркнул, что Нацсовет обязан проверить эту информацию, и обратился к контрольно-аналитическому управлению с просьбой осуществить мониторинг провайдера программной услуги на наличие в эфире запрещенных каналов.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко и член регулятора Олег Черныш поддержали поручение провести мониторинг, а на следующей неделе рассмотреть вопрос.

В свою очередь компания Viasat заявила, что обеспокоена неправдивой информацией, которую распространяют пользователи в социальных сетях о якобы присутствовавшем ряде телеканалов страны-агрессора в ее пакетных предложениях.

"Информация, которую в своей заметке на Facebook опубликовал пользователь Григорий Тихий (журналист агентства "Укринформ" – ИФ), не соответствует действительности и является откровенной клеветой. Такие действия мы можем расценивать, как намеренный подрыв репутации Viasat и введение читателей в заблуждение, распространяя измену в социальных медиа, не разобравшись в технической стороне вопроса", - подчеркивается в официальном обращении компании к СМИ, распространенном Viasat в четверг.

Как отметили в компании, в тарифных пакетах, которые предлагает платформа Viasat, есть украинские и международные телеканалы, однако нет российских телеканалов.

"Viasat поддерживает и выполняет постановление Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о запрете трансляции в Украине российских телеканалов, понимая, что этот шаг является необходимым для информационной защиты граждан страны. Однако, к сожалению, на сегодня все еще существуют способы обхода законодательства и нелегального подключения запрещенных российских телеканалов, независимо от тарифных предложений провайдеров", - подчеркнул оператор.

В компании указали, что тюнеры, которые используют потребители для просмотра телеканалов, могут транслировать контент в двух диапазонах - операторском и персональном.

В операторском диапазоне, по данным Viasat, присутствует исключительно сформированный провайдером перечень телеканалов - с 1 по 599 канал (SD-формат), или 999 (HD-формат).

Второй диапазон трансляции предназначен исключительно для конечных пользователей - перечень телеканалов в нем формирует зритель самостоятельно и независимо от провайдера с помощью сканирования диапазона и сохранения канала в памяти тюнера.

"Поскольку сигнал российских телеканалов не закодирован и достигает территории Украины, потребительские тюнеры старого образца имеют возможность принимать его… Мы предполагаем, что потребитель намеренно добавил и сохранил эти каналы в список каналов операторского ресивера с целью распространить ложную информацию о пакетных предложениях Viasat и, таким образом, дискредитировать деятельность компании", - отметили в Viasat.

В компании также подчеркнули, что сложившаяся ситуация в очередной раз доказывает, что кодирование спутникового сигнала необходимо как для развития телевизионного производства и борьбы с пиратством, так и для контроля и препятствия проникновению запрещенного пропагандистского контента к украинскому зрителю.

"Обеспечить это технически будет возможно благодаря новым бескарточным сеттопбоксам для приема закодированного сигнала спутника, которые будут иметь встроенную функцию удаленной блокировки запрещенного контента", - указали в Viasat.

Как сообщалось, в марте 2016 года, шведская Modern Times Group MTG AB, котирующаяся на Nasdaq OMX в Стокгольме, подписала соглашение о продаже Viasat Ukraine группе "1+1 медиа".

"Viasat Украина" предлагает в лицензионных пакетах до 110 телевизионных каналов в своей спутниковой платной ТВ платформе, а также обеспечивает недавно запущенную крупнейшим украинским мобильным оператором "Киевстар" платную интернет-ТВ-платформу, предлагающую до 130 телевизионных каналов и видео по запросу.

Теги: #проверка #нацсовет #viasat
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