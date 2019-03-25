ЕС переводит с британской территории объекты навигационной системы "Галилео"

В связи с выходом Великобритании из Евросоюза резервные станции спутниковой навигационной системы "Галилео", расположенные на территории Соединенного Королевства, переводятся на территорию ЕС, сообщает в понедельник Еврокомиссия на своем сайте.

Еврокомиссия напомнила, что в соответствии с ее решением в январе 2018 года резервный узел Центра мониторинга безопасности "Галилео" (GSMC) переведен в Испанию.

Теперь демонтируются две сенсорные станции "Галилео", расположенные на Фолклендских островах и острове Вознесения. На этих сенсорных станциях находятся криптографические материалы и секретная информация ЕС, которые в соответствии с правилами безопасности ЕС не могут находиться в третьих странах без соответствующих соглашений.

"Удаление этих двух станций не влияет на общую производительность услуг "Галилео", которая остается превосходной, поскольку система имеет достаточный ресурс", - отмечается в сообщении.

"Галилео", глобальная спутниковая навигационная система ЕС, с декабря 2016 года предоставляет услуги геолокации примерно 600 миллионам пользователей. Число пользователей продолжает расти, и "Галилео" предоставляет все более точный сигнал по ряду ценных услуг.