"Vodafone Украина" планирует выплатить 2 млрд грн дивидендов

Мобильный оператор "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") планирует направить на выплату дивидендов 1,953 млрд грн, сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующее решение вынесено на рассмотрение общего собрания акционеров, назначенного на 25 апреля 2019 года.

Согласно сообщению, нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 31 декабря 2018 года составляла 12 млрд грн (в том числе чистая прибыль за 2018 год - 1,85 млрд грн).

Выплата в пользу акционера Preludium B.V. (Амстердам) планируется провести в долларах США по курсу НБУ на день выплаты. Также планируется разрешить набсовету ПрАО "ВФ Украина" установить возможность выплаты дивидендов частями.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в прошлом году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

"Vodafone Украина" по итогам 2017 года получила чистую прибыль 2,2 млрд грн, что на 76% выше показателя 2016 года. Выручка компании увеличилась на 7,2% - до 11,9 млрд грн, а показатель OIBDA - на 36,6% до 5,2 млрд грн.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.