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18:26 20.03.2019

СНБО продлил и ужесточил санкции по отношению к "Яндексу"

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СНБО продлил и ужесточил санкции по отношению к "Яндексу"

 Введенное в действие указом президента Украины №82/2019 решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" изменяет условия санкций, наложенных на российскую компанию "Яндекс", введя требование об аннулировании лицензий, а также по сути продлевает их сроком на три года.

Согласно обновленным санкционным спискам, в отношении "Яндекса" введены: блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств. Также, согласно новому списку, для "Яндекса" вводятся аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того, "Яндексу" запретили участвовать в приватизации/аренде государственного имущества, передавать технологии, права на объекты интеллектуальной собственности.

Помимо этого интернет-провайдерам запрещено оказывать предоставление услуг по доступу пользователям к 66 сайтам "Яндекса", включая 10 украинских сайтов компании "Яндекс.Такси". В то же время из списка запрещенных в Украине сайтов пропал ряд сайтов украинских аналогов сервисов "Яндекс", таких как dns.yandex.ua, metrika.yandex.ua ит.п..

Согласно ранее принятому решению СНБО от 28 апреля 2017 года, у ООО "Яндекс" и "Яндекс.Украина" были заблокированы активы, ограничены торговые операции, предупреждено выведение капиталов за пределы Украины, приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, ограничено или прекращено предоставление телекомуслуг и использование телекомсетей общего пользования, запрещены госзакупки товаров и услуг у иностранных юрлиц, передача прав интеллектуальной собственности. Также к 85 сайтов компании, включая их украинские аналоги, был запрещен доступ с территории Украины.

Как сообщалось, в мае 2017 года Украина запретила доступ ко всем web-сервисам "Яндекс" сроком на три года. По данным "Яндекса", на тот момент у компании было около 11 млн пользователей в Украине.

Согласно данным ИнАУ по итогам 2018 года "Яндекс" продолжает входить в топ-10 сайтов по посещаемости в Украине.

Теги: #снбо #яндекс #санкции
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