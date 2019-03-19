"Интертелеком" сменил гендиректора

Новым директором крупнейшего украинского CDMA-оператора ООО "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") стал Виталий Власенко, ранее занимавший должность первого замдиректора компании.

В.Власенко сменил на этом посту Виктора Панфилова, назначенного на пост директора "Интертелекома" в 2017 году после ухода предыдущего главы компании Бориса Акулова.

Как сообщалось, в мае 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, продлила "Интертелекому" лицензию на фиксированную международную телефонную связь с использованием беспроводного доступа по всей территории Украины до 24 ноября 2023 года.

ООО "Интертелеком" - национальный оператор мобильной связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи по технологии CDMA, а также безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Мбит/с.

Компания создана в 2001 году, 3G сеть оператора охватывает все областные центры и более 14 тыс. населенных пунктов, в которых проживает 85,8% населения. Также покрытием "Интертелекома" обеспечены все основные автомобильные и железнодорожные пути сообщения.

С 3 июля 2017 года экс-руководитель южного территориального управления ПрАО "МТС-Украина" (сейчас - ПрАО "ВФ Украина") В.Панфилов стал генеральным директором ООО "Интертелеком", сменив в этой должности Б.Акулова, возглавлявшего компанию в последние 15 лет.