Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019 – НОТУ

Украина отказывается от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении на сайте UA:Общественное вещание в среду.

В НОТУ напомнили, что победителем национального отбора на Евровидение-2019 стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украины на конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.

Альтернативным способом определения представителя Украины на Евровидение-2019 правила признают его непосредственное назначение вещателем, то есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора.

"Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, так как с уважением относится к выбору зрителей в национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам национального отбора. Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019", - подчеркнула НОТУ.

Общественный вещатель также констатирует, что нацотбор в этом году выявил и обратил внимание общества на системную проблему музыкальной индустрии в Украине: связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у остальных вызывает возмущение и неприятие.

"Законы Украины не предлагают никаких ограничений в работе исполнителей и артистов на территории Российской Федерации несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации. …следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации хода национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - заявила НОТУ.

В то же время Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее.