"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией 20 века на стриминговых сервисах

Легендарная "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen стала самой популярной композицией 20 века, а также самой популярной классической рок-композицией всех времен на музыкальных стриминговых сервисах, сообщила Universal Music Group.

По данным компании, количество прослушиваний композиции на Spotify, Apple Music, YouTube и других сервисах превысило 1,6 млрд.

"Богемская рапсодия", написанная Фредди Меркьюри, стала синглом альбома "A Night at the Opera", который Queen выпустила в 1975 году. Композиция длиной в шесть минут - вдвое длиннее стандартных популярных песен - сочетает в себе несколько музыкальных стилей - от баллады до оперы и хард-рока.

"Богемская рапсодия" нашла новую аудиторию на стриминговых сервисах благодаря успеху одноименного фильма об истории группы Queen, вышедшему в прокат в октябре этого года.

Она обошла по популярности такие хиты 20 века, как "Smells Like Teen Spirit" от Nirvana, "Sweet Child O' Mine" от Guns N' Roses и "Take on Me" от A-ha, отмечают в Universal Music.

Число прослушиваний музыкальных композиций Queen на стриминговых сервисах в США выросло более чем втрое после выхода фильма на экран - до 100 млн в неделю, свидетельствуют данные Nielsen Music.

Фильм "Богемская рапсодия" стал самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории, пишет The Wall Street Journal.

Киностудия 21st Century Fox, выпустившая фильм, сообщила, что сборы от его проката, по данным на конец прошлой недели, превысили $596,1 млн.