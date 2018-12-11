Телеком

16:48 11.12.2018

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией 20 века на стриминговых сервисах

2 мин читать

Легендарная "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen стала самой популярной композицией 20 века, а также самой популярной классической рок-композицией всех времен на музыкальных стриминговых сервисах, сообщила Universal Music Group.

По данным компании, количество прослушиваний композиции на Spotify, Apple Music, YouTube и других сервисах превысило 1,6 млрд.

"Богемская рапсодия", написанная Фредди Меркьюри, стала синглом альбома "A Night at the Opera", который Queen выпустила в 1975 году. Композиция длиной в шесть минут - вдвое длиннее стандартных популярных песен - сочетает в себе несколько музыкальных стилей - от баллады до оперы и хард-рока.

"Богемская рапсодия" нашла новую аудиторию на стриминговых сервисах благодаря успеху одноименного фильма об истории группы Queen, вышедшему в прокат в октябре этого года.

Она обошла по популярности такие хиты 20 века, как "Smells Like Teen Spirit" от Nirvana, "Sweet Child O' Mine" от Guns N' Roses и "Take on Me" от A-ha, отмечают в Universal Music.

Число прослушиваний музыкальных композиций Queen на стриминговых сервисах в США выросло более чем втрое после выхода фильма на экран - до 100 млн в неделю, свидетельствуют данные Nielsen Music.

Фильм "Богемская рапсодия" стал самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории, пишет The Wall Street Journal.

Киностудия 21st Century Fox, выпустившая фильм, сообщила, что сборы от его проката, по данным на конец прошлой недели, превысили $596,1 млн.

Теги: #аудитория #музыка #рейтинг
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Телеканал "Украина" в сентябре возглавил национальный рейтинг телеканалов по версии ИТК

Украина заняла 17-е место в рейтинге развития открытых данных Open Data Barometer

YouTube запускает музыкальный стриминговый сервис

НОТУ запустила сайт классической музыки

"Хіт FM" в 2017 г. возглавила рейтинг украинских радиостанций

Телеканал "Украина" возглавила национальный рейтинг телеканалов по версии ИТК

Apple приобрела сервис распознавания музыки

ПОСЛЕДНЕЕ

Акционеры Dell одобрили выкуп акций DVMT, компания вернется на открытый рынок 28 декабря

Популярнейшими запросами украинцев в рейтинге Google в этом году стали ЧМ-2018, 3 сезон сериала "Мажор" и "Евровидение-2018", а покупка года – бэйблейд

Продажи полупроводников в мире в октябре выросли на 12,7% - SIA

Поставки мобильных телефонов в Китае в ноябре упали на 18,2%

Китайский суд запретил Apple продавать ряд моделей iPhone в Китае, встав на сторону Qualcomm

НКРСИ - за привлечение мобильных операторов к пилотному проекту по восстановлению фиксированной телефонии с помощью мобильной связи

Япония запретила госзакупки у китайских Huawei и ZTE

Порошенко: Украинский кинематограф переживает ренессанс

lifecell в партнерстве с Global Bilgi открыл контакт-центр в Никополе

На украинских общенациональных каналах 90% вещания были на государственном языке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА