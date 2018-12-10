Япония запретила госзакупки у китайских Huawei и ZTE

Власти Японии решили исключить продукцию китайских компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. из государственных закупок, сообщает South China Morning Post.

Как констатирует издание, Япония не первая страна, отказавшаяся от продукции китайских поставщиков на фоне сигналов из США, что компании замешаны в кибершпионаже.

Как подчеркивается в сообщении, ключевые министерства и агентства японского правительства дали принципиальное согласие на запрет, но официально названия компаний, которых коснется запрет, не называют. Это связано с тем, что Токио не хочет разрушить начавшееся было потепление в отношениях с Пекином.

ZTE отказалась комментировать сообщения о решении властей Японии. Комментарий Huawei изданию South China Morning Post также пока не удалось получить.

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку оборудования в США на фоне обвинений в том, что оно используется для сбора информации в интересах властей КНР. Компания настаивает на безопасности использования ее оборудования, утверждая, что корпорация принадлежит своим сотрудникам и независима от правительства КНР.

В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и ZTE Corp. при прокладке сети 5G в стране. А совсем недавно, в конце ноября, власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.

На прошлой неделе стало известно, что BT Group Plc, крупнейший по числу клиентов оператор связи Великобритании, заменяет оборудование Huawei в своих сетях.

По данным газеты Financial Times, Huawei пошла на уступки властям Великобритании, чтобы избежать запрета на участие компании в создании 5G-сети в этой стране. Huawei согласилась выполнить ряд технических требований, которые приведут к изменению ее практик в Великобритании после встречи руководителей компании с представителями Национального центра кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ), пишет газета в пятницу.

Финдиректор Huawei Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана.