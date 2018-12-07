Tesla меняет юрисконсульта в связи с уходом Марона после 5 лет работы

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. объявил о том, что юрисконсульт Тодд Марон покидает компанию после пяти лет работы, сообщает The Wall Street Journal.

Планируется, что его заменит опытный адвокат Дейн Бутсвинкас, который имеет многолетний опыт защиты корпоративных интересов. В настоящее время он является председателем совета директоров Williams & Connolly. Д.Бутсвинкас будет напрямую подчиняться главе Tesla Илону Маску.

В Tesla не объяснили причин увольнения, однако в компании отметили, что планирование смены юрисконсульта началось еще в июле.

Т.Марон останется в компании на время передачи полномочий до января.

Он продолжил длинный список покинувших Tesla за последние пару лет топ-менеджеров. Однако уход Т.Марона примечателен тем, что он имеет давние отношения с И.Маском, отмечает WSJ. Т.Марон являлся адвокатом при разводе И.Маска, после чего в 2013 году был принят на работу в Tesla, а в 2014 году повышен в должности до юрисконсульта.