Вице-премьер Кириленко предостерегает телеканалы от трансляции концертов с артистами из "черного списка"

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что украинские телеканалы, которые будут транслировать людей из перечня угрожающих национальной безопасности, попадут под санкции.

"По поводу каналов, которые захотят транслировать людей из "черного списка", то есть лиц из перечня, которые представляют угрозу национальной безопасности - на следующий день попадут под санкции", - сказал В.Кириленко в эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

Он также подчеркнул, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет наказывать телеканалы вплоть до лишения лицензий.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет к таким каналам применять сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий. Поэтому всех желающих крутить тех, кто ненавидит Украину и прямо против нас выступает, а значит за то, чтобы убивали украинский и в дальнейшем, надо предупредить о том, что потом они будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", - добавил В.Кириленко.