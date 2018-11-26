Телеком

10:57 26.11.2018

"Укртелеком" готов ко введению военного положения, гражданская связь работает в штатном режиме

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"Укртелеком" готов ко введению военного положения, гражданская связь работает в штатном режиме

 ПАО "Укртелеком" готово ко введению военного положения, заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"При введении военного положения и при наличии такой необходимости сети операторов связи поступают в управление специального штаба - Национального центра управления сетями, организованного Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. "Укртелеком" ранее, в том числе и в этом году, успешно принимал участие в учебно-тренировочных мероприятиях такого рода, проводя соответствующие действия", - подчеркнул он.

М.Шуранов также заявил, что обслуживание клиентов компании в настоящий момент продолжается в штатном режиме.

"Более детально о каких-либо мероприятиях можно будет говорить только после официального начала военного положения и публикации окончательного текста данного правительственного решения", - уточнил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома".

Он также подчеркнул, что в преддверии военного времени особое внимание органов правопорядка должно быть обращено на кражи и повреждения линий связи.

"В этом году уже было порядка 20 тысяч таких случаев, в том числе и на магистральных каналах связи. Это необходимо пресечь", - заявил М.Шуранов.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения.

Теги: #азовское_море #военное_положение #укртелеком
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