"Укртелеком" с 1 декабря включил звонки на мобильные номера в 3 тарифа фиксированной связи за ту же цену

ПАО "Укртелеком" с 1 декабря изменило условия тарифных планов фиксированной телефонии "Домашний базовый", "Общий базовый" и "Домашний безлимитный", добавив в них нетарифицируемые минуты звонков на мобильные номера, сообщили в компании на запрос информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, в тарифы "Домашний базовый" и "Общий базовый" добавлено по 120 минут для звонков на мобильные номера (ранее отсутствовали в данных тарифах), а в тарифе "Домашний безлимитный" количество минут подняли со 120 до 200.

При этом в компании отметили, что стоимость тарифов остается неизменной. Стоимость тарифа "Домашний базовый" на городскую связь составит 74 грн, на сельскую - 69 грн, тарифа "Общий базовый" - 63,48 грн и 59,47 грн соответственно, тарифа "Домашний безлимитный" - 79 грн и 74 грн соответственно.

Минуты на мобильные номера сверх пакета, как и ранее, будут стоить 1,2 грн/мин для тарифов "Домашний базовый" и "Общий базовый", а для тарифа "Домашний безлимитный" их стоимость составит 0,29 грн/мин.

В то же время стоимость и объем остальных услуг, включенных в пакеты, остались неизменными.

Как сообщалось, "Укртелеком" в июле-сентябре 2018 года получил около 449 млн грн чистой прибыли, что на 29,62% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (638 млн грн), незначительно снизив чистый доход за этот период - на 0,1% до 4,893 млрд грн (против 4,898 млрд грн за 9 мес. 2017 года)

Компания завершила 2017 год с чистой прибылью 867 млн грн, что на 44,3% больше, чем в 2016 году, чистый доход возрос на 1,7% – до 6,654 млрд грн.

Чистая прибыль "Укртелекома" в первом полугодии 2018 снизилась на 18,6% до 289 млн грн, чистый доход – на 1,4% до 3,249 млрд грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.