Госкомтелерадио не дал разрешения на ввоз в Украину очередных 5 книг

Госкомтелерадио Украины информирует, что отказал украинским предпринимателям - ООО "Форс Украина" и ООО "Дресс Шоу" - в выдаче разрешений на ввоз с территории Российской Федерации пяти книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора, его имперских геополитических доктрин.

В частности, говорится в распространенном в пятницу утром пресс-службой Госкомтелерадио Украины, "Дресс Шоу" не получило разрешение на ввоз двух книг российского издательства "АСТ" - "Большая энциклопедия ножей мира" Дмитрия Силлова и "Оружие. Большой иллюстрированный гид "А.Мерникова.

"В первом издании под видом энциклопедии воспевается "любовь русского человека к боевому ножу" и предоставляется не только характеристика для каждого вида современного холодного оружия, разработанного для военных спецподразделений РФ, но и распространяется подробная инструкция, как действовать ими во время уличных боев, наносить смертельные удары "для поражения биологических целей". Автор заключает, что это оружие "разработано русским человеком для эксплуатации русскими людьми". Кстати, именно боевыми ножами "Каратель" "Шайтан", "Смерш-5", о которых с восторгом пишет автор книги, вооружены сегодня российские террористические подразделения, которые захватывали Крым и ведут необъявленную войну на Донбассе", - говорится в информации.

Издание "Оружие. Большой иллюстрированный гид" пропагандирует войну и оружие, щедро украшенное коммунистической символикой. Распространение такой полиграфической продукции запрещено в Украине.

"Но настоящее "искусство" пропаганды достигло московское издательство "Эксмо", которое даже на обложке "Книги о вкусной и веганской пище" использует георгиевскую ленту, а в иллюстративных материалах книг о путешествиях "Гоа. Путеводитель" и "Барселона" пропагандирует"русский мир", - отмечают в Госкомтелерадио.

"ООО" Форс Украина "и ООО" Дресс Шоу "намеревались завезти по 5тыс. экземпляров перечисленных книг.

"Мы усиливаем контроль за ввозом в Украину полиграфической продукции из РФ, чтобы под видом "энциклопедий"и и кулинарных книг в Украину не попадала пропагандистская литература государства-агрессора", - отметил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

Начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу постановления Кабмина Украины №262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или которая изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины", Госкомтелерадио 1193 отказал в выдаче разрешений.